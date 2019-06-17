Двух пассажиров сняли с рейса в Новокузнецке за дебош

Двух дебоширов сняли в новокузнецком аэропорту с рейса, следовавшего в московский Домодедово. Об инциденте в аэропорту Спиченково сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В информации, распространенной управлением на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, говорится, что сигнал поступил в новокузнецкий линейный отдел МВД. Полицейским сообщили, что мужчины были явно пьяны и нецензурно ругались. Командир корабля отказался выполнять рейс с такими пассажирами на борту.

«В отношении 41-летнего задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство). Второй – 43-летний мужчина –привлечен к ответственности за правонарушение, предусмотренное статьей 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения)», - сообщили в окружном управлении на транспорте МВД.

Материалы об инциденте транспортная полиция направила в суд.