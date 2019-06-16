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В Кузбассе пообещали переселить людей из района подземных пожаров в Киселевске

Главная Общество
Кемерово
10:08 16 Июня 2019
общество, кузбасс
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Кузбасса пообещали переселить людей, живущих в районе заброшенных горных выработок шахты в Киселевске. Там с конца мая бушуют подземные пожары. Об этом глава региона Сергей Цивилев написал в социальных сетях. 

Накануне губернатор посетил Киселевск, где встретился с горожанами. Люди жалуются на задымление и тлеющие подземные выработки. 

«Людей с этой территории надо переселять, это 71 дом. Пошаговый план действий обсудили с жителями, они поддержали, встретимся здесь в начале августа снова, уже сейчас начинаем готовить документы для переселения», — написал губернатор. 

В Кузбассе будет создана специальная комиссия, в задачи которой войдет проработка правовых вопросов с жителями. Необходимо помочь людям подготовить необходимые документы для расселения. Глава региона поручил местным властям обеспечить безопасность в зоне подземных пожаров и не допустить травмирования местных жителей. 

Напомним, для выявления причин подземных пожаров власти привлекали ученых. «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности работ в горной отрасли», куда обратилась мэрия Киселевска, представил свое заключение. Исследователи пришли к выводу, что нагревание происходит из-за тлеющих бытовых отходов. 

Фото : пресс-служба Киселевского городского округа

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