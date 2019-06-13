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Подземный пожар в Кузбассе дал первый ожог

Главная Общество
Кемерово
15:00 13 Июня 2019
пожар, следствие, институт
Автор: Sibnovosti.ru
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Подземное горение в городе Киселевске Кемеровской области заинтересовало правоохранительные органы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Это произошло после того, как местный житель получил ожог.

По данным следственного управления СКР по Кемеровской области, инцидент случился 12 июня. У 31-летнего мужчины провалилась нога, и горячая земля попала в обувь.   

«В рамках доследственной проверки будет установлен собственник территории, надлежащим ли образом она содержалась, лицо ответственное за ее содержание», - говорится в сообщении ведомства.

Подземный пожар на территории муниципалитета был зафиксирован около недели назад. «Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности работ в горной отрасли», куда обратилась мэрия Киселевска, представил свое заключение о его причинах.

«На данном участке происходит нагревание массы от горящих бытовых отходов. Там годами жители складировали в конце улицы золу, мусор, в том числе старую мебель… Это все горит, вглубь ушло. На данный момент там сейчас начинаются работы именно по выбору этой массы, которая тлеет», - процитировал ТАСС пресс-секретаря главы Киселевского городского округа Анастасию Тимофееву.

Фото: страница «Новости Киселевска» в соцсети «ВКонтакте»

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