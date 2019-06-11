Вице-губернаторы Кузбасса встретятся с желающими эмигрировать киселевчанами

Власти Кемеровской области готовы вместе с жителями Киселевска работать над решением экологических проблем шахтерского города. О развитии событий, последовавших вслед за обращением группы горожан за помощью к руководству Канады и ООН, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Обращение жителей появилось на странице в youtube.com несколько дней назад. На видео несколько десятков человек. В зачитанном обращении говорится о «невыносимых условиях жизни» в городе, вызванных работой угольных предприятий.

«Если и переселяют в другие районы, то либо дают за жилье очень мало денег, либо предоставляют жилье гораздо меньшей площади», - сообщили авторы документа и попросили убежища в Канаде у ее премьер-министра Джастина Трюдо.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил своим заместителям и мэру Киселевска встретиться с горожанами и разобраться в ситуации.

«Город вырос из шахтерского рабочего поселка и практически «стоит» на угольных разрезах. Эту проблему сложно решить быстро, но администрация совместно с угольными предприятиями день за днем работают по ее решению. Губернатор поручил главе города и своим заместителям встретиться с жителями города, выслушать все претензии и совместно выработать меры по решению проблем», - сообщили в пресс-службе областной администрации (цитата по ТАСС).

В настоящее время власти региона внедряют экологический стандарт развития угольной отрасли.

«Основа экономики для региона – угольная промышленность. Еще один безусловный драйвер экономического роста – металлургия. При этом больше половины кузбассовцев живут в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Это недопустимо, и именно поэтому мы выступаем с брендом «Чистый уголь – Зеленый Кузбасс», - рассказал Сергей Цивилев в ходе завершившегося недавно Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

Как сообщали Sibnovosti.ru, в ноябре 2018 года ушел в отставку Сергей Лаврентьев, руководивший Киселевском 16 лет. После этого город с населением около 90 тыс. человек возглавил Максим Шкарабейников.

Фото: официальный сайт администрации Киселевского городского округа