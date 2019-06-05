На «Распадской» возобновилась добыча угля

Одно из крупнейших угольных предприятий России – кузбасская шахта «Распадская» – возобновила добычу угля. Ранее она была приостановлена после обрушения кровли, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, инцидент на шахте случился вчера. На глубине 320 м обрушилась кровля, в результате чего погиб 35-летний горнорабочий.

«Вчера шахта «Распадская» возобновила работу в штатном режиме двумя лавами», - сообщили информагентству «Интерфакс-Сибирь» в компании.

Напомним, что после ЧП была организована прокурорская проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Следственное управление СКР по Кемеровской области проводит доследственную проверку по факту смерти рабочего.

Фото: сайт ПАО «Распадская»