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На «Распадской» возобновилась добыча угля

Главная Общество
Кемерово
10:00 5 Июня 2019
шахта, добыча, уголь
Автор: Sibnovosti.ru
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Одно из крупнейших угольных предприятий России – кузбасская шахта «Распадская» – возобновила добычу угля. Ранее она была приостановлена после обрушения кровли, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, инцидент на шахте случился вчера. На глубине 320 м обрушилась кровля, в результате чего погиб 35-летний горнорабочий.

«Вчера шахта «Распадская» возобновила работу в штатном режиме двумя лавами», - сообщили информагентству «Интерфакс-Сибирь» в компании.

Напомним, что после ЧП была организована прокурорская проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Следственное управление СКР по Кемеровской области проводит доследственную проверку по факту смерти рабочего.

Фото: сайт ПАО «Распадская»

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