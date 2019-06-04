На шахте в Кузбассе завалило горняка

На шахте «Распадская» в Кемеровской области в результате обрушения кровли погиб горняк. Органы прокуратуры приступили к проверке на предприятии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным областной прокуратуры, кровля обрушилась на площади около 3 кв. м. ЧП случилось на глубине 320 м.

«Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли по данному факту организована и проводится проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности», - говорится в сообщении облпрокуратуры.

Шахта «Распадская» находится под управлением «Распадской угольной компании» группы «Евраз». Она добывает высококачественный уголь коксующейся марки ГЖ. По данным компании, в 2019 году горняки шахты планируют выдать на-гора 6,5 млн т.

Напомним, в феврале этого года в Междуреченске упал в кювет с восьмиметровой высоты вахтовый автобус, перевозивший сотрудников АО «Разрез Распадский». Тогда погибло шесть человек.