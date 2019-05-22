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Дело о пожаре в «Зимней вишне»: «Охранники заперли двери главного и запасного входов…»

Главная Общество
Кемерово
16:30 22 Мая 2019
пожар, суд, магазины
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Кемерове сегодня продолжилось рассмотрение уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Заводской райсуд приступил к допросу потерпевших, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Одна из потерпевших – девочка в возрасте 13 лет – рассказала суду, что охранники «Зимней вишни» во время пожара сначала заперли посетителей магазина обуви, который находился на втором этаже здания.

«Мы спросили у охранников, что происходит, они сказали, что не знают. Кто-то крикнул, что начался пожар. Охранники заперли двери главного и запасного входов, нас не выпускали из магазина, больше они ничего не делали», - процитировал потерпевшую «Интерфакс-Сибирь».

Позже охранники открыли входы магазина.

Как сообщали Sibnovosti.ru, судебный процесс по делу о пожаре, в котором 25 марта 2018 года погибло 60 человек, начался 16 мая. Обвиняемыми проходят директор и технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания – владелец центра) Юлия Богданова и Георгий Соболев, директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, сотрудники ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и Александр Никитин, охранник «Кемеровского кондитерского комбината» Сергей Антюшин, а также начальник караула пожарной части №2 «1 отряда ФПС по Кемеровской области» Сергей Генин. Им инкриминируют ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 (халатность).

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