В горевшем кемеровском автосалоне проверят противопожарную безопасность

Кузбасские прокуроры проверят состояние противопожарной безопасности в автосалоне Hyundai в Кемерове. Накануне там произошел сильный пожар, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Автосалон расположен на Октябрьском проспекте. Сигнал о ЧП поступил в пожарную охрану 20 мая в 20:49. Когда пожарные прибыли на место, у двухэтажного здания автосалона горела кровля. В целом, как стало ясно позднее, огонь охватил около 4 тыс. кв. м и мог распространиться на соседние строения.

Всего МЧС бросило на борьбу с пламенем более 90 сотрудников и 29 единиц техники. На пожаре никто не пострадал.

«В связи с произошедшим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности. Проверка будет проводиться прокуратурой Центрального района г. Кемерово. Ее проведение находится на контроле прокуратуры области», - говорится в сообщении облпрокуратуры.

Фото: сайт главного управления МЧС по Кемеровской области