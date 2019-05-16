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В деле о пожаре в кемеровской «Зимней вишне» появилась ОПГ

Главная Общество
Кемерово
17:17 16 Мая 2019
группа, суд, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
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В Заводской районном суде Кемерова началось рассмотрение дела, возбужденного после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». На скамье подсудимых – семь человек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, обвиняемыми по делу проходят директор и технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания – владелец центра) Юлия Богданова и Георгий Соболев, директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, сотрудники ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и Александр Никитин, охранник «Кемеровского кондитерского комбината» Сергей Антюшин, а также начальник караула пожарной части №2 «1 отряда ФПС по Кемеровской области» Сергей Генин.

Сегодня на заседании суду им были предъявлены обвинения в окончательной редакции. Как выяснилось, в действиях подсудимых сторона обвинения видит признаки существования организованной преступной группы.

«Ю. Богданова, как организатор преступной группы, распределила обязанности между Н. Судденок и Г. Соболевым, приняв их на руководящие должности. В ее обязанности входило распределение средств в виде зарплаты. Н. Судденок и Г. Соболев должны был игнорировать и скрывать нарушения пожарной безопасности», - процитировал прокурора «Интерфакс-Сибирь».

Сторона обвинения также утверждает, что члены ОПГ знали о том, что здание не соответствует требований безопасности, но скрывали это.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Тогда погибло 60 человек, в том числе 37 детей. Было уничтожено и повреждено имущество на 293 млн руб.

Фото: сайт администрации Кемеровской области


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