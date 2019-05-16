Мэра кузбасского Мариинска подозревают в махинациях с землей

Мэр Мариинска в Кузбассе стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информация о возбуждении дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), размещена на сайте следственного управления СКР по Кемеровской области.

По данным следственных органов, еще в 2016 году глава Мариинского городского округа передал земельный участок, предназначенный для строительства гостиницы, подозреваемый в собственность местному жителю для строительства индивидуального жилого дома. Но фактически был построен торгово-развлекательный центр.

«В результате неправомерных действий главы изменилась кадастровая стоимость данного земельного участка, бюджету города был причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей», - говорится в сообщении ведомства.

Фамилию подозреваемого в следственном управлении не указывают. По данным официального сайта Мариинска, город возглавляет Владимир Бобров.