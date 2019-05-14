Шахта в Кузбассе приостановила работу после отключения вентилятора

В Кемеровской области приостановила работу угольная шахта «Ерунаковская-8». Причиной стало отключение главного вентилятора, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Вентилятор отключился в ночь на 14 мая. По данным «Интерфакс-Сибирь», в это время в шахте находилось около 120 человек. Они вышли на поверхность самостоятельно, никто не пострадал.

«Идут мероприятия по жизнеобеспечению и разгазированию шахты. Добыча и проходка приостановлены до выяснения причин комиссией предприятия», - сказал информагентству представитель департаменте угольной промышленности обладминистрации.

«Ерунаковская-8» находится под управлением «Распадской угольной компании» группы «Евраз». О запуске предприятия в эксплуатацию Sibnovosti.ru писали в 2013 году. Строительство шахты обошлось в 8 млрд руб.

В июне прошлого года на «Ерунаковской-8» также произошел инцидент, вызвавший эвакуацию работников. Тогда, по данным Ростехнадзора, на участке проходки загорелся силовой кабель.

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