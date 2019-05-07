СМИ: задержан один из руководителей полиции Кузбасса

Заместителя начальника полиции по оперативной работе главного управления МВД по Кемеровской области Вячеслава Безлюдько подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информацию о задержании полковника полиции распространил «Интерфакс-Сибирь».

«Он задержан при получении крупной суммы денег. В настоящее время он находится в следственном изоляторе, решение об избрании меры пресечения будет приниматься, вероятно, в среду», - сказал информагентству источник в правоохранительных органах.

Официального сообщения на этот счет пока нет.

На сайте областного ГУ МВД указывается, что уроженец кузбасского города Белово Вячеслав Безлюдько поступил на службу в полицию почти четверть века назад. Он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и имеет несколько наград.