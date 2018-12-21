Утверждены расходы на создание квартала искусств в Кемерове

Создание квартала искусств в центре Кемерова обойдется в 2,7 млрд руб. Проект предполагается реализовать к 2021 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Он предусматривает строительство филиала Мариинского театра и площади торжеств 300-летия Кузбасса. О перспективах проекта рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Все наши объекты утверждены, деньги на их строительство будут выделены. Сроки окончания строительства обозначены как 2022 год, но я считаю, что объекты должны быть построены до конца 2021 года. Деньги на них… уже выделены в размере 2,7 млрд рублей», - процитировал ТАСС главу региона.

По словам Сергея Цивилева, площадь филиала Мариинского театра составит 22 тыс. кв. м. Площадь торжеств должна будет вместить 100 тыс. человек. На ней разместят многофункциональную эстраду, музей космонавтики и скейт-парк.

Напомним, 300-летие начала освоения Кузнецкого угольного бассейна будет отмечаться в 2021 году.

Фото: сайт администрации Кемеровской области