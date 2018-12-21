21 декабря
Кемерово
погода -23 °C
67.37
 
€ 76.94
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Облсовет приравнял названия «Кузбасс» и «Кемеровская область»

Главная Общество
Кемерово
11:12 21 Декабря 2018
устав, совет, название
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Названия «Кузбасс» и «Кемеровская область» становятся равнозначными для официального обозначения сибирского региона. Соответствующее решение принял сегодня кемеровский облсовет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сессия облсовета проходит сегодня. С инициативой, касающейся наименования региона, губернатор Сергей Цивилев выступил в начале октября этого года. Решение о внесении изменений в устав области ее парламент принял единогласно. «Наименования Кемеровская область и Кузбасс равнозначны», указывается теперь в уставе.

«Власти региона направят обращение к президенту России, чтобы он своим указом внес соответствующие изменения в статью 65 Конституции РФ, в которой перечисляются регионы в составе РФ, после чего инициатива вступит в силу», - сообщает ТАСС.

Название «Кузбасс» впервые использовал в 1842 году геолог Петр Чихачев. Он исследовал месторождения угля на территории будущей Кемеровской области. 300-летие начала освоения угольного бассейна будет отмечаться в 2021 году.

Фото: сайт совета народных депутатов Кемеровской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Маршрут «Шерегеш-экспресса» продлен до Прокопьевска

Маршрут «Шерегеш-экспресса» продлен до Прокопьевска

14 Декабря 2018 г.
Изменения в расписание внесены с 15 декабря
Новости Кемерово: Кузбасских шахтеров успели вывести на поверхность

Кузбасских шахтеров успели вывести на поверхность

13 Декабря 2018 г.
На предприятии загорелся магистральный ленточный конвейер
Новости Кемерово: Туристам предложили выбрать удобное время отправления электрички в Шерегеш

Туристам предложили выбрать удобное время отправления электрички в Шерегеш

27 Ноября 2018 г.
«Кузбасс-пригород» запустил опрос пассажиров
Новости Кемерово: Житель Кузбасса выиграл в «черную пятницу» 4 миллиона

Житель Кузбасса выиграл в «черную пятницу» 4 миллиона

24 Ноября 2018 г.
За деньгами победитель пока не обратился
Новости Кемерово: В Кузбассе ограничили торговлю пивом на первых этажах жилых домов

В Кузбассе ограничили торговлю пивом на первых этажах жилых домов

22 Ноября 2018 г.
Ограничения вступят в силу через 60 дней
Новости Кемерово: В УК «Южный Кузбасс» назначен новый управляющий директор

В УК «Южный Кузбасс» назначен новый управляющий директор

20 Ноября 2018 г.
УК возглавил бывший первый заместитель управляющего директора Игорь Ритиков
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Добыча угля в Кузбассе опережает прошлогодний график на 5,4%

Добыча угля в Кузбассе опережает прошлогодний график на 5,4%

17 Декабря 2018 г.
В областной администрации подвели итоги работы отрасли за 11 месяцев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356

<