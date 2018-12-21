Облсовет приравнял названия «Кузбасс» и «Кемеровская область»

Названия «Кузбасс» и «Кемеровская область» становятся равнозначными для официального обозначения сибирского региона. Соответствующее решение принял сегодня кемеровский облсовет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сессия облсовета проходит сегодня. С инициативой, касающейся наименования региона, губернатор Сергей Цивилев выступил в начале октября этого года. Решение о внесении изменений в устав области ее парламент принял единогласно. «Наименования Кемеровская область и Кузбасс равнозначны», указывается теперь в уставе.

«Власти региона направят обращение к президенту России, чтобы он своим указом внес соответствующие изменения в статью 65 Конституции РФ, в которой перечисляются регионы в составе РФ, после чего инициатива вступит в силу», - сообщает ТАСС.

Название «Кузбасс» впервые использовал в 1842 году геолог Петр Чихачев. Он исследовал месторождения угля на территории будущей Кемеровской области. 300-летие начала освоения угольного бассейна будет отмечаться в 2021 году.

Фото: сайт совета народных депутатов Кемеровской области