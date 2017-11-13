13 ноября
Кемерово
погода -8 °C
курсы валют
59.28
 
€ 68.98
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

В сезоне 2017-2018 Шерегеш запустит четыре новых подъемника

Главная Общество
Кемерово
07:08 13 Ноября 2017
общество, отдых, зима, лыжи, снег
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Старт зимнего сезона 2017-2018 в Шерегеше намечен на 17 ноября, сообщили в департаменте инвестиций и стратегического развития Кемеровской области.

С этого дня в Шерегеше начнут работать спасатели. Также с началом сезона на горнолыжном курорте заработает вся инфраструктура.

К концу рабочей недели планируют запустить четыре новых подъемника. В том числе, четырехместный подъемник с ветрозащитными колпаками на горе Мустаг, строительство которого ведет «Каскад Курорт». Его планируемая пропускная способность составит 2028 человек в час. Второй строящийся подъемник компании «Олимпия-Экспресс» рассчитан на подъем 2400 человек в час. Его стартовая станция располагается на выкате сектора А, недалеко  от гостиницы «Елена». Третий подъемник появится в секторе Е. Дорогу на гору Утуя возвела ГК «Кем-Ойл». Еще один, подбрасывающий подъемник, будет доставлять горнолыжников от парковки до основных подъемников. Таким образом, общее количество подъемников  достигнет 19.

Кроме подъемников, в Шерегеше появилась и новая трасса на склонах Мустага. Ее протяженность составляет около 3 км, средняя ширина — 50 метров.

По информации портала Gesh.ru, снежный покров в Шерегеше утром 13 ноября превышал 60 см.

«Снежный сезон в Шерегеше, уже по традиции, открывают призер чемпионата мира по фрирайду Иван Малахов и многократная победительница международных и российских соревнований по фрирайду Анна Орлова», — сообщает портал Gesh.ru.

Туркомплекс «Шерегеш» — один из самых популярных в России горнолыжных курортов. Он расположен на юге Кемеровской области, в Горной Шории. В Шерегеше действуют 220 объектов туристской инфраструктуры: 24 горнолыжные трассы (45 км), работают 62 гостиницы, 69 ресторанов и кафе, 21 пункт проката.

За прошлый горнолыжный сезон туркомплекс посетили более 1 млн человек (на уровне сезона 2015-2016 гг.). В апреле 2017 года горнолыжники и сноубордисты установили в Шерегеше рекорд России по массовому спуску с горы в купальниках. До этого — в 2013 году — туркомплекс уже попадал в число мировых рекордсменов по такому спуску и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото с ресурса Gesh.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Суд продлил арест обвиненного в коррупции экс-главы кемеровского управления СК

Суд продлил арест обвиненного в коррупции экс-главы кемеровского управления СК

10 Ноября 2017 г.
Арест продлен до 15 месяцев
Новости Кемерово: В Кузбассе восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за аварии на ГРЭС

В Кузбассе восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за аварии на ГРЭС

8 Ноября 2017 г.
Ситуация на ЮК ГРЭС находится на контроле областного штаба
Новости Кемерово: На Южно-Кузбасской ГРЭС произошла авария

На Южно-Кузбасской ГРЭС произошла авария

8 Ноября 2017 г.
На станции отключились три турбогенератора
Новости Кемерово: Кемеровские дачники пожаловались прокурорам на близость к покойникам

Кемеровские дачники пожаловались прокурорам на близость к покойникам

3 Ноября 2017 г.
Местное кладбище разрослось, и хоронить покойных начали прямо у дачных домиков
Новости Кемерово: Суд закрыл дело по иску Тинкофф Банка к кемеровским блогерам

Суд закрыл дело по иску Тинкофф Банка к кемеровским блогерам

3 Ноября 2017 г.
Во время разбирательства блогеры неоднократно заявляли, что подвергаются давлению
Новости Кемерово: В Кузбассе выбрали первого регионального оператора по обращению с ТКО

В Кузбассе выбрали первого регионального оператора по обращению с ТКО

31 Октября 2017 г.
Статус присвоен ООО «Экологические технологии» («Экотек», Новокузнецк)
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: В Кузбассе дотации для муниципалитетов увеличатся на 10%

В Кузбассе дотации для муниципалитетов увеличатся на 10%

9 Ноября 2017 г.
За девять месяцев 2017 года налоговые и неналоговые доходы бюджета увеличились на 37%
Новости Кемерово: Новый собственник «Кузнецкого цементного завода» не планирует возобновлять производство цемента

Новый собственник «Кузнецкого цементного завода» не планирует возобновлять производство цемента

10 Ноября 2017 г.
Его работа на площадке предприятия начнется с демонтажа аварийных строений
Новости Кемерово: В Кузбассе вынесли приговор экс-начальнику департамента транспорта

В Кузбассе вынесли приговор экс-начальнику департамента транспорта

9 Ноября 2017 г.
Чиновник признан в мошенничестве на полмиллиона
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.