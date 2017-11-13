В сезоне 2017-2018 Шерегеш запустит четыре новых подъемника

Старт зимнего сезона 2017-2018 в Шерегеше намечен на 17 ноября, сообщили в департаменте инвестиций и стратегического развития Кемеровской области.

С этого дня в Шерегеше начнут работать спасатели. Также с началом сезона на горнолыжном курорте заработает вся инфраструктура.

К концу рабочей недели планируют запустить четыре новых подъемника. В том числе, четырехместный подъемник с ветрозащитными колпаками на горе Мустаг, строительство которого ведет «Каскад Курорт». Его планируемая пропускная способность составит 2028 человек в час. Второй строящийся подъемник компании «Олимпия-Экспресс» рассчитан на подъем 2400 человек в час. Его стартовая станция располагается на выкате сектора А, недалеко от гостиницы «Елена». Третий подъемник появится в секторе Е. Дорогу на гору Утуя возвела ГК «Кем-Ойл». Еще один, подбрасывающий подъемник, будет доставлять горнолыжников от парковки до основных подъемников. Таким образом, общее количество подъемников достигнет 19.

Кроме подъемников, в Шерегеше появилась и новая трасса на склонах Мустага. Ее протяженность составляет около 3 км, средняя ширина — 50 метров.

По информации портала Gesh.ru, снежный покров в Шерегеше утром 13 ноября превышал 60 см.

«Снежный сезон в Шерегеше, уже по традиции, открывают призер чемпионата мира по фрирайду Иван Малахов и многократная победительница международных и российских соревнований по фрирайду Анна Орлова», — сообщает портал Gesh.ru.

Туркомплекс «Шерегеш» — один из самых популярных в России горнолыжных курортов. Он расположен на юге Кемеровской области, в Горной Шории. В Шерегеше действуют 220 объектов туристской инфраструктуры: 24 горнолыжные трассы (45 км), работают 62 гостиницы, 69 ресторанов и кафе, 21 пункт проката.

За прошлый горнолыжный сезон туркомплекс посетили более 1 млн человек (на уровне сезона 2015-2016 гг.). В апреле 2017 года горнолыжники и сноубордисты установили в Шерегеше рекорд России по массовому спуску с горы в купальниках. До этого — в 2013 году — туркомплекс уже попадал в число мировых рекордсменов по такому спуску и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото с ресурса Gesh.ru