Суд продлил арест обвиненного в коррупции экс-главы кемеровского управления СК

Новосибирский областной суд продлил до 15 месяцев (до 13 февраля 2018 года) срок ареста экс-руководителя управления следственного комитета России по Кемеровской области Сергея Калинкина. Вместе с еще семью фигурантами, включая бывших высокопоставленных чиновников и влиятельного бизнесмена, он обвиняется в вымогательстве 51% акций кузбасского АО «Разрез «Инской» стоимостью не менее 1 млрд рублей.

Адвокаты Сергея Калинкина просили избрать их клиенту не связанную с заключением под стражу меру пресечения — домашний арест. Необходимость продления ареста следователь обосновал тем, что Калинкин обвиняется в коррупционных преступлениях и может повлиять на ход расследования, которое еще не завершено.

Напомним, аресты по делу о вымогательстве были проведены в ноябре прошлого года. По версии следствия, действуя в интересах угольного магната Александра Щукина и, якобы, связанных с ним региональных чиновников, генерал Калинкин приказал возбудить в отношении совладельца разреза Антона Цыганкова уголовное дело, а его задержание использовалось как способ давления.

Также сообщалось, что Калинкина также подозревают в получении взяток. Олигарх Щукин сообщил, что в 2012-м и 2014 годах преподнес генералу Калинкину два BMW X5. Оба кроссовера обнаружены и изъяты следователями как вещественные доказательства по делу. Иномарки были переданы генералу, якобы, «за общее покровительство».