8 ноября
Кемерово
погода 0 °C
курсы валют
58.46
 
€ 67.77
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

В Кузбассе восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за аварии на ГРЭС

Главная Общество
Кемерово
13:52 8 Ноября 2017
общество, происшествия, электричество, авария
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Энергетики в Кемеровской области оперативно восстановили нарушенное из-за технологического сбоя на Южно-Кузбасской ГРЭС электроснабжение, на станции ведутся ремонтные работы, сообщает пресс-служба департамента электроэнергетики региональной администрации.

Ситуация на ЮК ГРЭС находится на контроле областного штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей под председательством замгубернатора по ЖКХ и дорогам Дмитрия Кудряшова. Сразу после технологического нарушения на станции прошло заседание штаба в режиме видеоселектора с участием представителей электросетевых компаний «Кузбассэнерго — РЭС» и «КЭНК».

«В течение получаса все потребители были запитаны по резерву от ЮК ГРЭС. Жители Осинников и Калтана получают услуги электро-, тепло- и водоснабжение в полном объеме. На работе промпредприятий ситуация не сказалась. Штаб продолжает работу. На станции ведутся ремонтные работы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что на станции отключились три турбогенератора, мощность была снижена на 219 МВт. Без электроснабжения осталась часть предприятий местной промышленности и шахта «Алардинская».

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Кемерово: На Южно-Кузбасской ГРЭС произошла авария

На Южно-Кузбасской ГРЭС произошла авария

8 Ноября 2017 г.
На станции отключились три турбогенератора
Новости Кемерово: Кемеровские дачники пожаловались прокурорам на близость к покойникам

Кемеровские дачники пожаловались прокурорам на близость к покойникам

3 Ноября 2017 г.
Местное кладбище разрослось, и хоронить покойных начали прямо у дачных домиков
Новости Кемерово: Суд закрыл дело по иску Тинкофф Банка к кемеровским блогерам

Суд закрыл дело по иску Тинкофф Банка к кемеровским блогерам

3 Ноября 2017 г.
Во время разбирательства блогеры неоднократно заявляли, что подвергаются давлению
Новости Кемерово: В Кузбассе выбрали первого регионального оператора по обращению с ТКО

В Кузбассе выбрали первого регионального оператора по обращению с ТКО

31 Октября 2017 г.
Статус присвоен ООО «Экологические технологии» («Экотек», Новокузнецк)
Новости Кемерово: За четыре года число сейсмостанций в Кузбассе увеличилось вдвое

За четыре года число сейсмостанций в Кузбассе увеличилось вдвое

26 Октября 2017 г.
В 2013 году сильное землетрясение произошло в Беловском районе
Новости Кемерово: Электронные больничные начнут выдавать во всех медучреждениях Кузбасса до конца года

Электронные больничные начнут выдавать во всех медучреждениях Кузбасса до конца года

25 Октября 2017 г.
В регионе выдано более 2,8 тысяч больничных в электронном виде
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: «Лента» покупает 22 супермаркета Holiday Group в Сибири

«Лента» покупает 22 супермаркета Holiday Group в Сибири

8 Ноября 2017 г.
Супермаркеты сейчас работают под брендами «Холидей классик», «Кора» и «Холди»
Новости Кемерово: Покупателем «Кузнецкого цементного завода» оказался «Регионстрой»

Покупателем «Кузнецкого цементного завода» оказался «Регионстрой»

7 Ноября 2017 г.
Заключен договор купли-продажи имущества новокузнецкого предприятия
Новости Кемерово: «Кемеровохиммаш» инвестировал 25 млн рублей в производство металлических «роллов»

«Кемеровохиммаш» инвестировал 25 млн рублей в производство металлических «роллов»

7 Ноября 2017 г.
Срок окупаемости приобретенного оборудования – 12 месяцев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.