В Кузбассе восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за аварии на ГРЭС

Энергетики в Кемеровской области оперативно восстановили нарушенное из-за технологического сбоя на Южно-Кузбасской ГРЭС электроснабжение, на станции ведутся ремонтные работы, сообщает пресс-служба департамента электроэнергетики региональной администрации.

Ситуация на ЮК ГРЭС находится на контроле областного штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей под председательством замгубернатора по ЖКХ и дорогам Дмитрия Кудряшова. Сразу после технологического нарушения на станции прошло заседание штаба в режиме видеоселектора с участием представителей электросетевых компаний «Кузбассэнерго — РЭС» и «КЭНК».

«В течение получаса все потребители были запитаны по резерву от ЮК ГРЭС. Жители Осинников и Калтана получают услуги электро-, тепло- и водоснабжение в полном объеме. На работе промпредприятий ситуация не сказалась. Штаб продолжает работу. На станции ведутся ремонтные работы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что на станции отключились три турбогенератора, мощность была снижена на 219 МВт. Без электроснабжения осталась часть предприятий местной промышленности и шахта «Алардинская».