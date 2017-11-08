На Южно-Кузбасской ГРЭС произошла авария

В Кемеровской области Южно-Кузбасская ГРЭС прекратила производство энергии из-за аварии, сообщает Минэнерго РФ. Без электроснабжения остались часть предприятий и шахта «Алардинская» компании «Южкузбассуголь».

На станции отключились три турбогенератора, мощность была снижена на 219 МВт.

«Мощность отключенных потребителей — 21 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы», — добавили в Минэнерго.

Южно-Кузбасская ГРЭС входит в «Мечел-Энерго». Компания объединяет энергетические активы группы «Мечел».