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Кемеровские дачники пожаловались прокурорам на близость к покойникам

Главная Общество
Кемерово
11:35 3 Ноября 2017
кузбасс, кладбища, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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Председатель садоводческого товарищества в Кемеровской области пожаловался в прокуратуру на местное кладбище, которое разрослось до такой степени, что покойных начали хоронить возле домиков, где отдыхают и живут дачники.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, на некомфортное соседство с усопшими в  надзорный орган пожаловался председатель СТ «Светофор» в Крапивинском районе. Как выяснилось в ходе проверки, местное кладбище администрацией не было поставлено на кадастровый учет, границы его не были определены, территория – не ограждена, и не было необходимой санитарно-защитной зоны в 50 м. В итоге кладбище постепенно разрасталось и вплотную приблизилось к домам дачников.

- В связи с нарушением прав неограниченного круга лиц на благоприятную среду прокурор Крапивинского района направил в суд  исковое заявление и потребовал запретить предоставление земельных участков для захоронений на расстоянии менее 50 м от существующих застроек, а также обязать администрацию муниципального района провести работы по межеванию земельного участка, занятого под кладбище, - пояснили в прокуратуре.

Крапивинский районный суд удовлетворил требования прокуроров в полном объеме, отметили в ведомстве.

Фото: pixabay.com

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