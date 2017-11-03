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Суд закрыл дело по иску Тинкофф Банка к кемеровским блогерам

Главная Общество
Кемерово
09:11 3 Ноября 2017
общество, суд, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Арбитражный суд Москвы решил прекратить дело по иску, который был предъявлен Тинькофф Банком к авторам YouTube-канала Nemagia кемеровским блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину. Это следует из документов, размещенных на сайте суда.

В начале августа кемеровские блогеры Nemagia разместили в Youtube ролик о «Тинькофф банке» и его основатели Олеге Тинькове, который собрал около 6 млн просмотров до блокировки в сентябре. Авторы ролика утверждали, что Тиньков льстит владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману, занимается сомнительным бизнесом, плохо относится к своим сотрудникам, хамит, не думает о клиентах и врет.

«Тинькофф» подал в суд, намереваясь взыскать с авторов Nemagia и соответчика — ООО «Развитие» (владелец электронной газеты Wek.ru, опубликовавшей скандальный ролик)— 500 000 руб. Кроме того, в отношении блогеров по иску самого Тинькова было возбуждено дело о клевете, по которому прошли обыски в квартире Алексея Псковитина, а самого его вызывали на допрос в столицу.

22 сентября Олег Тиньков записал видеообращение, в котором извинился перед видеоблогерами, отметив, что пошел на конфликт с каналом «Немагия», чтобы защитить своих близких, которых задел ролик. Позже он пообещал отозвать все иски против блогеров.

29 сентября блогеры обвинили Тинькова в том, что, вопреки его обещаниям, он так и не отозвал иск о возбуждении уголовного дела о клевете. Позднее юристы «Тинькофф банка» предоставили копии заявления о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Во время разбирательства блогеры неоднократно заявляли, что подвергаются давлению.

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