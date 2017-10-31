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В Кузбассе выбрали первого регионального оператора по обращению с ТКО

Главная Общество
Кемерово
08:57 31 Октября 2017
мусор, полигон, статус, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области подвел итоги конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории зоны «Юг».

Статус присвоен ООО «Экологические технологии» («Экотек», Новокузнецк). Эта заявка стала единственной поданной на конкурсный отбор. Статус регоператора присваивается на 10 лет. «Экотек» предложила выполнить работу за 16,45 млрд руб.

Представитель департамента напомнил, что согласно федеральному законодательству, организация, получившая статус регионального оператора, уполномочена осуществлять на территории региона деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО.

Зона «Юг» включает в себя 11 городских округов и муниципальных районов, начиная от Краснобродского округа и заканчивая Таштагольским районом, с населением в 1 млн 200 тысяч человек. Как полагают специалисты, на этой территории за год может образовываться 370 тыс. тонн ТКО

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