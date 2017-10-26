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За четыре года число сейсмостанций в Кузбассе увеличилось вдвое

Главная Общество
Кемерово
10:02 26 Октября 2017
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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За четыре года в Кузбассе количество станций, образующих областную сеть сейсмических наблюдений, увеличилось с 8 до 17.

Напомним, что в 2013 году сильное землетрясение произошло в Беловском районе.

Как сообщили в администрации области, по поручению губернатора состоялось расширенное заседание координационного совета Кемеровской области по сейсмическим событиям. Его участники отметили, что введение новых сейсмостанций увеличило возможности по контролю сейсмической обстановки, выявлению и локализации подземных толчков на территории области.

Также на заседании обсудили меры, необходимые для снижения влияния буровзрывных работ на окружающую среду, здания и сооружения. В частности, угольщикам рекомендовали продолжить снижать объемы взрывчатых веществ, используемых для проведения буровзрывных работ.

Как сообщили «Интерфаксу» представители Алтае-Саянского филиала РАН, землетрясения в Кузбассе зачастую носят техногенный характер — связаны с интенсивными горными работами. Для наблюдения необходимо расширить сеть сейсмостанций на территории региона.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 2,8 зафиксировали в Кузбассе 8 сентября.

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