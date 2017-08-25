Аман Тулеев впервые за 17 лет не участвует в праздновании Дня шахтера

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев впервые за 17 лет не принял участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню шахтера.

До сегодняшнего Дня шахтера глава региона традиционно принимал участие в торжественных мероприятиях, которые проходили в выбранной столице праздника. Именно по введенной в 2001 году Тулеевым традиции в Кузбассе определяют шахтерский город — областную столицу торжеств, куда направляются дополнительные средства на благоустройство.

Глава региона после выхода с больничного провел рабочее совещание, на котором поздравил шахтеров с наступающим праздником. После этого Тулеев записал видеообращение к шахтерам, которое показали по местным каналам («Россия 1 — Кузбасс»).

В обращении Тулеев заявил, что в 1997 году угольная отрасль переживала кризис, в регионе было закрыто 43 шахты. Затем она прошла глубокое реформирование, и в настоящее время у нее огромные успехи, из убыточной и дотируемой, она стала частной и безубыточной. Работа в отрасли есть, уже не хватает горняков на кузбасских угольных предприятия.

Он также отметил, что в 27 раз снизился уровень смертельного травматизма, составлявший в 1997 году 1 случай на 800 тыс тонн добытого угля. Сейчас этот показатель — 1 случай на 19 млн т добытого угля, что, по оценке губернатора, все равно «недопустимо много». Поэтому следует и дальше повышать безопасность в углепроме.

Аман Тулеев, возглавляющий Кемеровскую область с 1 июля 1997 года, ушел в отпуск в конце мая. Ему была сделана операция в одной из клиник Германии, а затем началась послеоперационная реабилитация. Часть ее он проходил в Москве. 12 августа губернатор вернулся в Кузбасс.