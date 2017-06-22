Аэропорты Кузбасса не принимают самолеты из-за сильного тумана

Аэропорты Кемерова и Новокузнецка не принимает самолеты из-за сильного тумана и плохой видимости. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на справочные аэропортов.

«Из-за плохой видимости и тумана рейс «Москва - Кемерово» из аэропорта «Шереметьево» авиакомпании «Аэрофлот» сел в Новосибирске. Еще два самолета S7 и «Уральские авиалинии» кружат над аэропортом. Пока они не приземлились, решение о посадке еще не принято», — сказали в справочной.

В Новокузнецке два лайнера из столицы также не смогли приземлиться. Из-за плохой видимости на взлетной посадочной полосе самолет S7 сел в «Толмачево», «Аэрофлота» — в Барнауле. Соответственно, задерживается вылет рейсов из Кемерова и Новокузнецка в Москву.