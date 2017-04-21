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Известное кузбасское предприятие загрязняло питьевую воду

Главная Общество
Кемерово
07:46 21 Апреля 2017
общество, происшествия
Источник: Новости здесь
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Разрушенная дамба технологического пруда в поселке Яшкино стала одной из причин загрязнения питьевой воды в городе Тайга, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

При этом на момент проведения рейда установлено, что сотрудники МЧС с помощью спецмашин откачивают воду из пруда, чтобы снизить уровень водоема. В нем специалисты выявили высокую концентрацию азота аммонийного, марганца и п-крезола.

Еще одним источником загрязнений стал Яшкинский пищекомбинат, крупнейший в России производитель снеков, отходы которого без очистки сбрасываются в ту же реку.

«В ходе проверки установлено, что очистные сооружения предприятия не введены в эксплуатацию. В связи с чем сточные воды и жидкие отходы производства передаются без очистки сторонней организации, после чего сбрасываются в приток реки Яя», — поясняется в сообщении.

По информации Росприроднадзора, компания привлечена к административной ответственности по трем статьям КоАП: ст.7.6 (пользование водным объектом с нарушением условий), ст.8.2 (несоблюдение экологических требований при обращении с отходами) и ст.8.5 (сокрытие или искажение экологической информации).

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