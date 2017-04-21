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В КемГУ выбрали нового ректора

Главная Общество
Кемерово
10:30 21 Апреля 2017
общество, происшествия, вуз, образование
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровском государственном университете 20 апреля состоялись выборы ректора. На должность претендовали и.о. ректора Александр Просеков, директор Института фундаментальных наук Александр Гудов и директор Института биологии, экологии и природных ресурсов Ольга Неверова.

В результате новым ректором стал Александр Просеков, который ранее исполнял обязанности ректора. Его назначили на эту должность после того, как бывший ректор Владимир Волчек покинул пост.

«Число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в избирательный бюллетень. Гудов Александр Михалович: «за» – 4, «против» – 139; Неверова Ольга Александровна: «за» – 2, «против» – 141; Просеков Александр Юрьевич: «за» – 136, «против» – 7», – сказала на выборной конференции председатель счётной комиссии Мария Леухова.

Ранее сообщалось, что КемГУ вошел в список опорных вузов России. Также ранее стало известно о том, что ректоров опорных вузов могут назначать в правительстве.

Александр Просеков – автор более 350 статей и тезисов, 25 патентов, 20 учебно-методических разработок. Он является доктором технических наук, профессором, лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, профессором РАН.

Фото: пресс-служба вуза

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