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В Новокузнецке открылся крупный частный медицинский центр

Главная Общество
Кемерово
09:14 21 Апреля 2017
общество, медицина, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
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Медицинский центр «Гранд Медика» открылся в Новокузнецке, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

На реализацию проекта направлено 3,7 млрд рублей, в том числе 850 млн рублей — на приобретение «новейшего, уникального для российских клиник оборудования». Инвестор проекта — АО «Инрусинвест», подконтрольное новокузнецкому бизнесмену Александру Говору.

Медцентр включает поликлинику с дневным стационаром на 25 коек и реабилитационным центром, отделение амбулаторной хирургии, стационар на 82 койки, 10 операционных общей площадью более 2 тыс. кв. метров, диагностическую службу (лаборатория, отделения функциональной и лучевой диагностики), офтальмологический центр.

Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, принявшая участие в открытии медцентра, сообщила журналистам в Новокузнецке, что медучреждение построено «в соответствии с европейскими стандартами и не уступит никакой больнице за границей».

«Сегодня министерство здравоохранения РФ берет линию на развитие частно-государственного партнерства в сфере здравоохранения и вообще в сфере социальных услуг, — отметила Яковлева. Для нашего пациента, самое главное, это увеличивает доступность и качество оказания медицинских услуг».

В медцентр уже приняты почти 200 медиков, привлечены специалисты из соседних регионов — Новосибирск, Томск, Алтайский край.

«Врачи прошли стажировку в Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом. В перспективе планируется обмен опытом со специалистами Германии, Кореи, Китая, Израиля, Нидерландов. К 2019 году численность работников превысит 550 человек», — отметили в администрации.

Проект медцентра в январе 2016 года был включен в перечень инвестпроектов Кемеровской области. Компании предоставляется господдержка — освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 4 года (с возможностью продления на 5 лет).

Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка

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