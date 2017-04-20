Несколько коммунальных компаний в Кузбассе обвинили в завышении тарифов

Два уголовных и одно административное дело заведены в Кемеровской области по факту незаконного завышения тарифов на услуги ЖКХ.

В феврале многие жители региона обнаружили в квитанциях за квартиру суммы, которые в 2-3 раза превышали привычные платежи. Региональная энергетическая комиссия провела по данному факту проверку. Выяснилось, что поставщики намеренно завышали цены на тепло и воду.

Среди недобросовестных коммунальщиков оказались в том числе «Теплоэнерго» и гурьевский «Горводоканал». Всего было выявлено 97 нарушений закона.