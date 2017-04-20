20 апреля
Кемерово
погода +4 °C
курсы валют
56.18
 
€ 60.26
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Несколько коммунальных компаний в Кузбассе обвинили в завышении тарифов

Главная Общество
Кемерово
09:37 20 Апреля 2017
общество, жкх, платежка, закон
Источник: Новости здесь
версия для печати Ico_print

Два уголовных и одно административное дело заведены в Кемеровской области по факту незаконного завышения тарифов на услуги ЖКХ.

В феврале многие жители региона обнаружили в квитанциях за квартиру суммы, которые в 2-3 раза превышали привычные платежи. Региональная энергетическая комиссия провела по данному факту проверку. Выяснилось, что поставщики намеренно завышали цены на тепло и воду. 

Среди недобросовестных коммунальщиков оказались в том числе  «Теплоэнерго» и  гурьевский «Горводоканал». Всего было выявлено 97 нарушений закона. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Кузбасский Дом культуры временно закрыли из-за повышенного уровня радиации

Кузбасский Дом культуры временно закрыли из-за повышенного уровня радиации

20 Апреля 2017 г.
Теперь у Дома культура есть 90 суток, чтобы устранить все нарушения
Новости Кемерово: В некоторых маршрутках Новокузнецка ввели оплату по картам

В некоторых маршрутках Новокузнецка ввели оплату по картам

20 Апреля 2017 г.
При оплате проезда безналичным способом его стоимость останется прежней
Новости здесь

В Новокузнецком районе Кузбасса сошел оползень

18 Апреля 2017 г.
Заваленная камнями полоса при резком маневре могла привести к серьезным ДТП
Новости здесь

Объекты Соцгорода в Новокузнецке сделают памятниками истории

13 Апреля 2017 г.
За пять лет работы проекта Соцгород в районе изменилось многое
Новости здесь

В сибирских регионах вводят режим ЧС из-за нашествия шелкопряда

13 Апреля 2017 г.
В Красноярском крае поражено свыше 800 тыс. га леса
Новости Кемерово: Суд признал банкротом Анжерский фанерный комбинат

Суд признал банкротом Анжерский фанерный комбинат

12 Апреля 2017 г.
Первоначально планировалось, что завод будет запущен в 2011 году
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Подъемный кран упал из-за ветра у строящегося храма в Кемерово

Подъемный кран упал из-за ветра у строящегося храма в Кемерово

17 Апреля 2017 г.
Пострадавших и погибших в результате инцидента нет
Новости Кемерово: Депутаты Кузбасса впервые за восемь лет утвердили бездефицитный бюджет

Депутаты Кузбасса впервые за восемь лет утвердили бездефицитный бюджет

20 Апреля 2017 г.
Доходы бюджета выросли на 6,2 млрд рублей
Новости Кемерово: В Кузбассе семейную пару обвинили в смерти двух опекаемых детей

В Кузбассе семейную пару обвинили в смерти двух опекаемых детей

18 Апреля 2017 г.
Тело одного из мальчиков нашли в водоеме с черепно-мозговой травмой
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.