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Кузбасский Дом культуры временно закрыли из-за повышенного уровня радиации

Главная Общество
Кемерово
09:12 20 Апреля 2017
общество, происшествия, культура, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Судебные приставы на 90 дней приостановили деятельность Дома культуры (ДК) в поселке Звездный Кемеровского района из-за обнаруженной в нем радиации, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по области в среду.

В ходе осмотра данного Дома культуры и лабораторных испытаний сотрудниками Роспотребнадзора в учреждении были выявлены многочисленные нарушения требований норм радиационной безопасности, а также Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

«В данном помещении активность продуктов радона и торона, а также доза гамма-излучения были превышены, несмотря на это никакие защитные мероприятия, направленные на снижение уровня радиации, не проводились. Суд постановил, что выявленные нарушения создают угрозу здоровью посетителей и персонала. Учреждение было признано виновным по ст. 6.4 КРФ об АП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта)», — описали ситуацию в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что временный запрет распространился на музыкальный зал, зрительный зал и гримерную Дома культуры. 

Теперь у Дома культура есть 90 суток, чтобы устранить все нарушения и возобновить свою деятельность.

Общество / НОВОСТИ
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