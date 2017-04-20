Кузбасский Дом культуры временно закрыли из-за повышенного уровня радиации

Судебные приставы на 90 дней приостановили деятельность Дома культуры (ДК) в поселке Звездный Кемеровского района из-за обнаруженной в нем радиации, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по области в среду.

В ходе осмотра данного Дома культуры и лабораторных испытаний сотрудниками Роспотребнадзора в учреждении были выявлены многочисленные нарушения требований норм радиационной безопасности, а также Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

«В данном помещении активность продуктов радона и торона, а также доза гамма-излучения были превышены, несмотря на это никакие защитные мероприятия, направленные на снижение уровня радиации, не проводились. Суд постановил, что выявленные нарушения создают угрозу здоровью посетителей и персонала. Учреждение было признано виновным по ст. 6.4 КРФ об АП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта)», — описали ситуацию в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что временный запрет распространился на музыкальный зал, зрительный зал и гримерную Дома культуры.

Теперь у Дома культура есть 90 суток, чтобы устранить все нарушения и возобновить свою деятельность.