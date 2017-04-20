В некоторых маршрутках Новокузнецка ввели оплату по картам

В Новокузнецке с 19 апреля в четырех автобусах маршрута №88 в качестве эксперимента ввели безналичную оплату проезда.

Процедура оплаты фактически идентична покупке в магазине. Кондуктор вводит сумму оплаты, а пассажир набирает пин-код и подтверждает операцию. Также можно оплатить бесконтактной картой, без введения пин-кода.

«Принимаются к обслуживанию карты МИР, VISA, MasterCard, «Золотая Корона», выпущенные любым банком. Кроме того, совершить поездку можно, заплатив и через мобильные системы платежей Apple Pay либо Samsung Pay. Эксперимент будет длиться три месяца, после чего мы сделаем выводы: или эта программа станет постоянной на всех маршрутах, или откажемся от нее», — рассказала директор компании «АвтоЛайн» Евгения Корюкова.

При оплате проезда безналичным способом его стоимость останется прежней — 18 рублей. Параллельно с этой программой в маршрутках действует проект «Транспортная карта».