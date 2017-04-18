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В Новокузнецком районе Кузбасса сошел оползень

Главная Общество
Кемерово
10:10 18 Апреля 2017
общество, происшествия, дороги
Источник: Новости здесь
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В Новокузнецком районе на шоссе к крупному поселку Карлык в минувшее воскресенье произошел оползень. На месте инцидента работали спасатели и экипажи госавтоинспекции.

Как указывают журналисты телеканала «Продвижение», дорога опасна еще и тем, что из-за поворота камней не видно, а разъехаться там практиески невозможно — с одной стороны река, с другой скала. Заваленная камнями полоса при резком маневре могла привести к серьезным ДТП. 

Прошедший оползень перегородил половину проезжей части. Все убрали в течение нескольких часов при помощи трактора, но уже первый сильный дождь может заставить оставшиеся кубометры грязи и камней вновь вывалиться на дорогу. 

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