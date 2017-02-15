Адвокат Гаранина заявил о недостоверности улик

Слушания по делу бывшего главы Прокопьевска Валерия Гаранина состоялись в Центральном городском суде, сообщили в пресс-службы прокуратуры Кемеровской области. Суд допросил несколько свидетелей, после чего заседание было перенесено на 25 января.

На предварительном слушании 12 января суд отказал адвокатам Гаранина в удовлетворении ходатайства о возвращении дела в прокуратуру из-за якобы допущенных нарушений. Также они требовали изменить меру пресечения на явку по повестке и представить дополнительные доказательства, в чем им также было отказано.

Гаранин возглавлял шахтерский город Прокопьевск с 1999 года до 23 сентября 2016 года и оставался одним из двух глав муниципалитетов-старожилов в регионе. В сентябре пресс-служба обладминистрации сообщала, что Гаранин обратился к губернатору Аману Тулееву с просьбой освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья.

Однако в ноябре стало известно, что СУ СК РФ по области предъявило экс-главе Прокопьевска обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы. Поводом для судебного разбирательства стали действия мэра в интересах знакомой местной жительницы, которой за счет бюджетных средств была приобретена квартира. По данным СУ СК РФ по области, на ее банковский счет было перечислено 2 млн 400 тысяч рублей из городского бюджета при рыночной стоимости квартиры 1 млн 395 тыс. рублей. Бюджету был причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

За последние 1,5 года это второй случай в регионе, когда главу города обвиняют в злоупотреблении полномочиями, которое связано с приобретением или передачей квартиры в собственность «знакомой». В марте 2016 года суд приговорил к 4 годам условно бывшего мэра города Тайга Александра Маера, ставшего фигурантом уголовного дела осенью 2015 года.