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У коммунальщиков города Белово потребовали допуск к гостайне

Главная Общество
Кемерово
10:37 15 Февраля 2017
общество, курьезы, коммунальные, жкх
Источник:
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Кемеровское УФАС признало, что администрация Белова нарушила антимонопольное законодательство при проведении конкурса для заключения концессионного соглашения на городские объекты теплоснабжения. Размер выявленной бюджетной «утечки» составил 234 млн рублей.

Летом прошлого года администрация города объявила о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г. Белово. Согласно условиям конкурса, победитель получал в аренду «городские объекты теплоснабжения для их последующей реконструкции сроком на 10 лет» и 234 млн рублей от бюджета. Не каждая организация, работающая в сфере ЖКХ, могла претендовать на сети и деньги. Одним из условий участия в конкурсе стал доступ к гостайне.

Кемеровское УФАС поддержало позицию кемеровских юристов, не обнаружив связи между эксплуатацией ЖКХ Белова и гостайной.

Общество / НОВОСТИ
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