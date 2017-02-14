Воздух Новокузнецка опасен для здоровья: опубликованы данные наблюдения за выбросами в атмосферу. В Новокузнецке нормы по отдельным веществам только в январе превышены в 29 раз.

Превышение некоторых уровней загрязнений в 20, а то и в 30 раз, для Новокузнецка фактор, скорее, положительный. Буквально несколько лет назад, когда здесь еще дымили мартеновские печи, все эти показания были завышены в сотни раз. Наиболее опасен бензапирен. Врачи уверяют, он есть даже в банке консервов или в шашлыке, но в малых дозах. В воздухе Новокузнецка его концентрация ощутимо выше.

Андрей Полукаров, директор зонально-перинатального центра Новокузнецка: «Бензоперен вездесущ. Среди его отрицательных качеств то, что он может накапливаться в организме, превышая все допустимые концентрации. Накапливается он в жире, например, в жаренном мясе.

Продукты горения, сжигания и так далее — это все бензапирен».

Экологическая ситуация остается достаточно сложная по всему региону. Но Новокузнецк в явных лидерах.

Зоя Дубинина, начальник отдела информации кемеровского гидрометцентра,: «Если взять итоги прошлого года, то уровень загрязнения в Новокузнецке очень высокий, в Кемерово повышенный. В целом, за год воздух в Новокузнецке грязнее, чем Кемерово».

В данных Росстата есть и более грязные города. Объем того же бензапирена превышался в Чите в 45 раз. В Магнитогорске в 39 раз.

Для выведения канцерогена из организма врачи рекомендуют походы в баню. Однако, в воздухе саун, также присутствуют продукты горения.