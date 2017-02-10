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Аман Тулеев потребовал снять мораторий на смертную казнь

Главная Общество
Кемерово
10:17 10 Февраля 2017
казнь, смерть, общество, происшествия
Источник:
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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил за ужесточение наказания за преступления в отношении несовершеннолетних. Он обратился к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации от Кузбасса с просьбой принять активное участие в разработке соответствующего законопроекта.

«В России смертная казнь запрещена, но, на мой взгляд, её нужно применять для насильников и убийц детей», — считает губернатор.

Аман Тулеев не впервые высказывается о смертной казни в качестве наказания за тяжкие преступления. В частности, он неоднократно выступал за введение публичной смертной казни для террористов и торговцев наркотиками, отмечает пресс-служба областной администрации.

Выступления в пользу применения высшей меры наказания — дело пока популярное среди населения, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные исследования «Левада-центра». Впервые российские (тогда еще советские) социологи опросили граждан на эту тему в 1989 году. Отмену или мораторий тогда признавали только 17% граждан, за расстрел как уголовное наказание высказались 67%. По данным последнего опроса, противников расстрелов было 41%, сторонников — 44%. То есть доля сторонников смертной казни год от года снижается.

Смертная казнь в России предусмотрена Уголовным кодексом, однако в 1996 году на нее был введен мораторий в связи со вступлением страны в Совет Европы. В последний раз, в 1994-м, к смертной казни приговорили Сергея Головкина, который убил в 1986-1992 годах 11 мальчиков. Приговор был приведен в исполнение в 1996-м. В 2009 году Конституционный суд России закрепил решение о моратории на смертную казнь.

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