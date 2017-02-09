9 февраля
Кемерово
погода -3 °C
курсы валют
59.51
 
€ 63.45
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

На ремонт дорог в Кемерово потратят почти 13 млрд рублей

Главная Общество
Кемерово
10:50 9 Февраля 2017
бюджет, ремонт, область, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Кемеровские дороги начнут ремонтировать уже этой весной. На это областной центр получит почти 13 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщили в эфире программы «Новости здесь».

Под программу реконструкции дорожной сети в Кемерово попадут сотни тысяч квадратных метров. Это почти все оживленные проспекты: новый асфальт будут укладывать на 33 улицах города. Установят 700 дорожных знаков и 8 дополнительных камер. Также отремонтируют один из самых крупных объектов — Кузбасский мост. Власти рассчитывают только на местные фирмы.

«Мощность предприятий позволяет выполнить этот объем работ. Поэтому мы не беспокоимся, что будем сдержаны из-за нехватки ресурсов», — заявил глава Кемерово Илья Середюк.

Дата начала работ неизвестна, но определен срок сдачи работ — 10 августа. Программа ремонта рассчитана на 8 лет.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости здесь

Совладелец ПАО «Кокс» Борис Зубицкий скончался в Москве

9 Февраля 2017 г.
Зубицкий — заслуженный металлург Российской Федерации
Новости Кемерово: Кемеровчанин из спортивного оружия выстрелил в водителя маршрутки №47

Кемеровчанин из спортивного оружия выстрелил в водителя маршрутки №47

8 Февраля 2017 г.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)
Новости Кемерово: В следкоме Кузбасса назвали причину смерти школьника из Тайги

В следкоме Кузбасса назвали причину смерти школьника из Тайги

8 Февраля 2017 г.
Следствие устанавливает, каким образом образовался водоем
Новости Кемерово: В Кузбассе по дороге в школу пропал десятилетний мальчик

В Кузбассе по дороге в школу пропал десятилетний мальчик

7 Февраля 2017 г.
В понедельник около 08.30 мальчик ушел из дома в школу
Новости Кемерово: Инфраструктурные объекты на 1 млрд руб введены в строй в Анжеро-Судженске

Инфраструктурные объекты на 1 млрд руб введены в строй в Анжеро-Судженске

6 Февраля 2017 г.
Возведенная инфраструктура позволила запустить разрез «Щербиновский»
Новости здесь

Жители Кузбасса просят отменить мораторий на смертную казнь

6 Февраля 2017 г.
В интернете появилась петиция, адресованная президенту РФ Владимиру Путину
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: За выходные в Сибири произошло два землетрясения

За выходные в Сибири произошло два землетрясения

6 Февраля 2017 г.
Транспортных путей или объектов ЖКХ не обнаружено
Новости Кемерово: Минэнерго РФ сообщает о рисках для теплоснабжения города Юрга

Минэнерго РФ сообщает о рисках для теплоснабжения города Юрга

7 Февраля 2017 г.
На ЮМЗ сложилась критическая ситуация
Новости Кемерово: Новокузнецкий вагоностроительный завод признан банкротом

Новокузнецкий вагоностроительный завод признан банкротом

7 Февраля 2017 г.
Заявление на банкротство предприятия подало кемеровское ООО «Вагон-Трейд СДС»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.