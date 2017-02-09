На ремонт дорог в Кемерово потратят почти 13 млрд рублей

Кемеровские дороги начнут ремонтировать уже этой весной. На это областной центр получит почти 13 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщили в эфире программы «Новости здесь».

Под программу реконструкции дорожной сети в Кемерово попадут сотни тысяч квадратных метров. Это почти все оживленные проспекты: новый асфальт будут укладывать на 33 улицах города. Установят 700 дорожных знаков и 8 дополнительных камер. Также отремонтируют один из самых крупных объектов — Кузбасский мост. Власти рассчитывают только на местные фирмы.

«Мощность предприятий позволяет выполнить этот объем работ. Поэтому мы не беспокоимся, что будем сдержаны из-за нехватки ресурсов», — заявил глава Кемерово Илья Середюк.

Дата начала работ неизвестна, но определен срок сдачи работ — 10 августа. Программа ремонта рассчитана на 8 лет.