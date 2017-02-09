Совладелец ПАО «Кокс» Борис Зубицкий скончался в Москве

Основатель Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) Борис Зубицкий скончался 7 февраля 2017 г. на 70-м году жизни, сообщила компания.

Зубицкий — заслуженный металлург Российской Федерации, почетный коксохимик, доктор технических наук, профессор, генеральный директор Кемеровского коксохимического завода (ПАО «Кокс», крупнейший в России экспортер чугуна).

Зубицкий, прошедший на Кемеровском коксохимическом заводе путь от слесаря-ремонтника до гендиректора, начал собирать активы в 1995 г., когда за ваучеры купил первые 10% предприятия. Затем он консолидировал завод и в конце 1999 г. приобрел акции одного из крупнейших производителей товарного чугуна — «Тулачермета», который возглавил сын Зубицкого Евгений. Тогда же Зубицкого-старшего избрали в Госдуму третьего созыва от партии «Единство», позже он вошел в «Единую Россию».

В 2016 г. Зубицкий отдал свои акции в группе «Кокс» жене и сыну. В 2008 г. Зубицкий и его сын впервые попали в список Forbes (с состоянием $1,2 и $1,4 млрд соответственно), а в 2016 г. журнал оценивал состояние депутата в $350 млн (на тот момент он владел 26,77% ПАО «Кокс»).