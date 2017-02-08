Кемеровчанин из спортивного оружия выстрелил в водителя маршрутки №47

Полиция города Кемерово возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который напал на водителя маршрутного автобуса, сообщает в среду пресс-служба полиции.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, попытался отломать зеркало у автобуса, после чего устроил драку с водителем — он в автобусе напал на него и начал душить его, в ходе борьбы оба мужчины упали на обочину.

«Когда водитель направился к автобусу, чтобы позвонить диспетчеру, злоумышленник достал пистолет и начал стрелять по нему», — говорится в сообщении.

Водитель сумел выбить оружие из рук нападавшего, после чего вместе с одним из пассажиров удерживал его до приезда полицейских. В результате стрельбы никто не пострадал.

Пистолет, предположительно, является стартовым, оружие направлено на экспертизу.