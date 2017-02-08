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В следкоме Кузбасса назвали причину смерти школьника из Тайги

Главная Общество
Кемерово
15:43 8 Февраля 2017
общение, происшествия, следователи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следствие установило предварительную причину гибели 10-летнего школьника в городе Тайга, тело которого 7 февраля было обнаружено в водоеме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

«Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мальчика явилась асфиксия дыхательных органов от утопления в воде. По предварительной версии, ребенок не пошел в школу, так как накануне поссорился с одним из учеников. Вместо занятий мальчик гулял по городу, в том числе пришел к месту, где произошел несчастный случай. Установлено, что ранее он с другими детьми приходил к водоему», — сказали в ведомстве.

Следствие устанавливает, каким образом образовался водоем.

«В настоящий момент ведутся работы по изоляции данного участка», —добавили в пресс- службе.

Как сообщалось, школьник пропал 6 февраля, утром он ушел из дома в школу, позже стало известно, что в образовательное учреждение мальчик не пришел, домой не вернулся. В обеденное время родители обязательно созванивались с ребенком, он на звонки не отвечал. 

Придя домой, они обнаружили, что входные двери закрыты на навесной замок, телефон лежит на столе.

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