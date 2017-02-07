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В Кузбассе по дороге в школу пропал десятилетний мальчик

Главная Общество
Кемерово
14:23 7 Февраля 2017
происшествия, дети, общество, безопасность, розыск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В городе Тайга сотрудники правоохранительных органов разыскивают без вести пропавшего по дороге в школу 10-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

В понедельник около 08.30 мальчик ушел из дома в школу. Позже стало известно, что на учебу он не пришел, домой не вернулся.

«В обеденное время родители обязательно созванивались с ребенком, мальчик на звонки не отвечал. Придя домой, они обнаружили, что входные двери закрыты на навесной замок, телефон лежит на столе. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте работают следователи-криминалисты, допрашиваются местные жители, одноклассники, учителя.

Рост попавшего мальчика около 115–120 см, телосложение худощавое, плечи опущенные, лицо смуглое, тип лица европейский, глаза карие, особенности глаз — прищуривает, нос прямой, губы тонкие, подбородок вертикальный, на подбородке ямка. В день пропажи был одет в куртку матерчатую синего цвета, голубую спортивную шапку, синие джинсы, черные ботинки. При себе имел рюкзак черного цвета. При разговоре мальчик немного картавит.

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