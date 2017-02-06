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Инфраструктурные объекты на 1 млрд руб введены в строй в Анжеро-Судженске

Главная Общество
Кемерово
11:42 6 Февраля 2017
общество, экономика, промышленность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Два водовода общей протяженностью более 26 км, а также ЛЭП и ПС 40 МВТ построили и ввели в эксплуатацию в моногороде Анжеро-Судженск, сообщает «Интерфакс».

По данным пресс-службы администрации Кемеровской области, общая стоимость построенных в Анжеро-Судженске инфраструктурных объектов составила 1,035 млрд рублей. Введенные объекты дают возможность развивать промышленную площадку площадью 350 га, отмечает пресс-служба.

Возведенная инфраструктура позволила запустить разрез «Щербиновский», на котором появится 1,3 тысячи новых рабочих мест.

Также моногород продолжает привлечение инвесторов, которые могли бы стать резидентами ТОСЭР. Уже получил одобрение администрации области инвестпроект «Анжеро-Судженского мелькомбината», документы для присвоения статуса резидента отправили в Минэкономразития. 

Переговоры ведут с компанией «Салаватстекло» (стекольный завод), с венгерской компанией Polus подписали соглашение о строительстве предприятия по переработке плазмы крови.

Ещё один участок с производственными линиями планируют разместить в частном индустриальном парке «Северный», его площадь составляет 28 гектаров. В этом месте намерены создать кластер производств непродовольственных товаров, в парке разместятся более крупные резиденты: машиностроительные предприятия, химические и фармацевтические производства, а также предприятия по переработке техногенных отходов.

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