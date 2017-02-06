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Жители Кузбасса просят отменить мораторий на смертную казнь

Главная Общество
Кемерово
09:06 6 Февраля 2017
петиция, закон, общество
Источник:
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В Новокузнецке прошли похороны трагически погибшей 12-летней школьницы Виктории Реймер. На церемонию прощания, которая проходила в Храме Рождества Христова, пришли сотни неравнодушных жителей города.

В интернете появилась петиция, адресованная президенту РФ Владимиру Путину. Авторы обращения просят ужесточить наказание виновным в преступлениях против детей. Речь идет об отмене моратория на смертную казнь, если жертвой преступника стал ребенок младше 12 лет. Если петиция наберет более 100 тыс. подписей, ее направят в администрацию президента. 

Выступления в пользу применения высшей меры наказания — дело пока популярное среди населения, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные исследования «Левада-центра». Впервые российские (тогда еще советские) социологи опросили граждан на эту тему в 1989 году. Отмену или мораторий тогда признавали только 17% граждан, за расстрел как уголовное наказание высказались 67%. По данным последнего опроса, противников расстрелов было 41%, сторонников — 44%. То есть доля сторонников смертной казни год от года снижается.

Смертная казнь в России предусмотрена Уголовным кодексом, однако в 1996 году на нее был введен мораторий в связи со вступлением страны в Совет Европы. В последний раз, в 1994-м, к смертной казни приговорили Сергея Головкина, который убил в 1986-1992 годах 11 мальчиков. Приговор был приведен в исполнение в 1996-м. В 2009 году Конституционный суд России закрепил решение о моратории на смертную казнь.

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