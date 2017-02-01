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В Кузбассе мать сожгла своего новорожденного ребенка в печи

Главная Общество
Кемерово
08:50 1 Февраля 2017
безопасность, дети, происшествия, общество
Источник: Продвижение
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Жительница села Благовещенка Кемеровской области из опасения потерять работу сожгла своего новорожденного ребенка в печи, сообщают местные издания со ссылкой на региональное следственное управление.

Как рассказали журналистам односельчане подозреваемой в убийстве, 34-летняя женщина родила, пока ее супруг был на рыбалке. Новорожденный стал четвертым ребенком в семье, и многодетная мать сочла, что не сможет его содержать. Кроме того, жительница села опасалась, что лишится работы из-за необходимости ухода за младенцем.

По возвращении муж подозреваемой в убийстве избил ее и вызвал полицию.

Как сообщается, женщина работала в местном интернате для инвалидов и престарелых.

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