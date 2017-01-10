Старейшей жительнице Кемеровской области исполнилось 112 лет

Старейшая жительница Кемеровской области Евдокия Третейкина из Новокузнецка отпраздновала 112-й день рождения, сообщила пресс-служба региональной администрации.

Евдокия Тимофеевна Третейкина уже несколько лет возглавляет список кузбасских долгожителей. Она родилась в Белоруссии, во время Великой Отечественной войны вышла замуж за колхозного фельдшера, который один воспитывал троих детей. Когда младший сын отслужил в армии и по комсомольской путевке уехал в Сталинск (сейчас Новокузнецк), родители поехали за ним.

В течение 20 лет женщина работала в городской дезостанции санитаркой.

«У Евдокии Третейкиной семь правнуков и восемь праправнуков. Преодолевать жизненные трудности ей помогают активный образ жизни, оптимизм», — говорится в сообщении.

По данным властей, долгожительница до недавнего времени самостоятельно гуляла по городу, совершала покупки, без труда поднималась на пятый этаж.

Ранее Евдокия Третейкина рассказала журналистам, что особого секрета долголетия у нее нет, но каждое утро делает зарядку и предпочитает свежие натуральные продукты, овощи, зелень, молочные каши, а также соблюдает посты.

По последней официальной информации, продолжительность жизни в Кемеровской области за последние 10 лет выросла на 4,5 года и сейчас составляет в среднем 68,5 лет.