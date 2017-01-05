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Сибирское агентство новостей
Кемерово
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Тулеев пожаловался Медведеву на резкий рост цен на бензин

Главная Общество
Кемерово
14:11 5 Января 2017
общество, происшествия, топливо
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил председателя российского правительства Дмитрия Медведева остановить рост цен на бензин. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

«С 1 января в регионах Сибири вновь выросла стоимость всех видов бензина — в среднем на 20 копеек за литр. В Кузбассе она составляет порядка 34 рублей. Это произошло без предупреждения, в нарушение всех договоренностей с областными властями», — говорится в пресс-релизе.

По данным администрации Кемеровской области, стоимость самой популярной марки бензина АИ-92 за прошлый год выросла на 1,8 рубля, причем она повышалась за 2016-й пять раз. Отмечается, что причины такого ценообразования компании-монополисты не объясняют.

Тулеев в телеграмме к премьер-министру подчеркнул, что это «настоящий беспредел». «К чему это может привести, мы сейчас видим на примере Мексики, где монополист задрал цены так, что люди уже на улицы вышли», — заявил губернатор.

Глава Кузбасса уже обращался к Медведеву с просьбой разобраться с этой ситуацией в июне 2016-го.

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