Тулеев пожаловался Медведеву на резкий рост цен на бензин

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил председателя российского правительства Дмитрия Медведева остановить рост цен на бензин. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

«С 1 января в регионах Сибири вновь выросла стоимость всех видов бензина — в среднем на 20 копеек за литр. В Кузбассе она составляет порядка 34 рублей. Это произошло без предупреждения, в нарушение всех договоренностей с областными властями», — говорится в пресс-релизе.

По данным администрации Кемеровской области, стоимость самой популярной марки бензина АИ-92 за прошлый год выросла на 1,8 рубля, причем она повышалась за 2016-й пять раз. Отмечается, что причины такого ценообразования компании-монополисты не объясняют.

Тулеев в телеграмме к премьер-министру подчеркнул, что это «настоящий беспредел». «К чему это может привести, мы сейчас видим на примере Мексики, где монополист задрал цены так, что люди уже на улицы вышли», — заявил губернатор.

Глава Кузбасса уже обращался к Медведеву с просьбой разобраться с этой ситуацией в июне 2016-го.