Новый год — новые цены: что подорожает в 2017-м?

По традиции, с 1 января повысятся тарифы на транспорт, вырастет в цене алкоголь, и вступят в силу новые законы.

Подорожают сигареты, суммарный акциз вырастет примерно на треть. Как изменятся цены в рознице – точно неизвестно.

Также сложно спрогнозировать рост цен на алкоголь. Акциз на вино, произведенное не в России, вырастет вдвое (до 18 рублей за литр). Налог на шампанские и игристые вина вырастет с 26 до 36 рублей за литр. Повысятся акцизы и на другой алкоголь. Исключением станут только игристые и обычные вина, произведенные из российского сырья.

С января следующего года подорожает только дизельное топливо. Акциз вырастет с 5,3 тыс. рублей до 6,8 тыс. рублей за тонну. Прогнозировать, каким будет рост цен в розницу, участники рынка традиционно опасаются, чтобы избежать возможных претензий со стороны ФАС.

Цены на автомобили точно будут расти, предупреждают эксперты, и подорожание начнется в первые же месяцы 2017 года. Как прокомментировали в аналитическом агентстве «Автостат», в январе-феврале производители всегда повышают цены. К тому же, за два года цены выросли на 35-40%, тогда как рубль по отношению к доллару упал на 70%.

С 1 января вырастут тарифы на электроэнергию. В среднем по России на 4%. Минфин утверждает, что повышение останется незамеченным, так как инфляция в следующем году прогнозируется на уровне 4%. Но это только в том случае, если аналитики не ошиблись. Плату за газ также предлагается повысить на 3%.

Отдых. В 2017 году туризм ждут нелегкие времена. Закрытие Турции и Египта и так хорошенько тряхнуло рынок. «Добивают» туроператоров снижение спорта: туристы начали экономить на отдыхе, покупая билеты самостоятельно или выбирая вместо заграничных пляжей отечественные санатории. Чтобы выжить, туроператоры поднимают цены. По прогнозам, в 2017 году путевки будут стоить на четверть дороже, чем сейчас. Также ожидается и рост цен на заграничные авиаперелеты на 7%. Но внутри страны они могут и подешеветь.