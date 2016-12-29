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Сибирское агентство новостей
Кемерово
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Кемеровчанин нашел в банке с йогуртом зеленого «гомункула»

Главная Общество
Кемерово
08:43 29 Декабря 2016
курьезы, продукты, происшествия, общество
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Кемеровчане пожаловались в социальных сетях на йогурт марки Fruttis. По словам потребителей, продукт был приобретен в магазине «Бегемот». После вскрытия в банке был обнаружен неприятный сюрприз.

На фото видно, что на поверхности йогурта образовалась зеленая пленка. Образовавшуюся в молочном продукте субстанцию пользователи соцсетей успели сравнить с гомункулом — самозарождающимся организмом из средневековых легенд.

Автору фото посоветовали всегда смотреть на срок годности продуктов. В управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области сообщили, что при обнаружении подобных сюрпризов горожане могут обратиться к ним с жалобой. Сделать это можно по номеру телефона: 36-96-88 или на сайте ведомства.

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