Кемеровчанин нашел в банке с йогуртом зеленого «гомункула»

Кемеровчане пожаловались в социальных сетях на йогурт марки Fruttis. По словам потребителей, продукт был приобретен в магазине «Бегемот». После вскрытия в банке был обнаружен неприятный сюрприз.

На фото видно, что на поверхности йогурта образовалась зеленая пленка. Образовавшуюся в молочном продукте субстанцию пользователи соцсетей успели сравнить с гомункулом — самозарождающимся организмом из средневековых легенд.

Автору фото посоветовали всегда смотреть на срок годности продуктов. В управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области сообщили, что при обнаружении подобных сюрпризов горожане могут обратиться к ним с жалобой. Сделать это можно по номеру телефона: 36-96-88 или на сайте ведомства.