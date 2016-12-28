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Сибирское агентство новостей
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Житель Кузбасса на протяжении 20 лет живет с паспортом Советского Союза

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Кемерово
08:28 28 Декабря 2016
происшествия, курьезы, общество
Источник: Продвижение
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Житель Кузбасса Владимир Чесноков называет себя коммунистом по духу. В партии не состоял, но твердо убежден в неизбежной победе над системой. 

Получать пенсию или участвовать в выборах с паспортом советского образца не получается, но мужчина все-равно верит в юридическую силу документа: «Я живу по действительному документу, поскольку РФ является правопреемником Союза. Кроме того, по Конституции РФ, статье 26, каждый гражданин имеет право указать свою национальность в паспорте».

Для такой борьбы за идею есть  юридические обоснования. В кемеровском Пенсионном фонде  подтверждают,  существует постановление Правительства, позволяющее жить и работать  с советским паспортом. Но в для  Чеснокова это невозможно, в его документе не хватает двух важных элементов.

Ольга Лихолетова начальник отдела назначения пенсии УПФР в г. Кемерово: «Действие паспорта образца 74 года не ограничивается сроком и недействительно только в том случае, если отсутствует фотография после достижения возраста 25 лет и возраста 45 лет. А так же вкладыша о принадлежности к гражданству РФ».

В Кемерове случай  Владимира Чеснокова называют уникальным. До него еще никто не отказывался от пенсии, ради советских принципов. Но в России подобные ситуации встречаются. Житель Омска Юрий Щетинин в феврале 2015 года объявил голодовку, отстаивая право жить с  документом ушедшей эпохи.

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