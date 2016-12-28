Житель Кузбасса на протяжении 20 лет живет с паспортом Советского Союза

Житель Кузбасса Владимир Чесноков называет себя коммунистом по духу. В партии не состоял, но твердо убежден в неизбежной победе над системой.

Получать пенсию или участвовать в выборах с паспортом советского образца не получается, но мужчина все-равно верит в юридическую силу документа: «Я живу по действительному документу, поскольку РФ является правопреемником Союза. Кроме того, по Конституции РФ, статье 26, каждый гражданин имеет право указать свою национальность в паспорте».

Для такой борьбы за идею есть юридические обоснования. В кемеровском Пенсионном фонде подтверждают, существует постановление Правительства, позволяющее жить и работать с советским паспортом. Но в для Чеснокова это невозможно, в его документе не хватает двух важных элементов.

Ольга Лихолетова начальник отдела назначения пенсии УПФР в г. Кемерово: «Действие паспорта образца 74 года не ограничивается сроком и недействительно только в том случае, если отсутствует фотография после достижения возраста 25 лет и возраста 45 лет. А так же вкладыша о принадлежности к гражданству РФ».

В Кемерове случай Владимира Чеснокова называют уникальным. До него еще никто не отказывался от пенсии, ради советских принципов. Но в России подобные ситуации встречаются. Житель Омска Юрий Щетинин в феврале 2015 года объявил голодовку, отстаивая право жить с документом ушедшей эпохи.