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Экс-заместитель главы Юргинского района выплатит 2,7 млн рублей за взятку

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Кемерово
10:20 28 Декабря 2016
суд, общество, взятка, происшествия
Источник: Продвижение
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Суд в Кемеровской области приговорил к штрафу в 2,7 млн рублей экс-заместителя главы Юргинского района по экономическим вопросам, транспорту и связи.

Чиновница требовала от компании деньги за содействие при заключении контрактов на строительство многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 2,7 млн рублей», — сказали в ведомстве, добавив, что также бывшей чиновнице в течение пяти лет запрещено работать в органах местного самоуправления.

По данным следствия, в июле 2015 года экс-замглавы пообещала руководителю стройкомпании посодействовать в том, чтобы с организацией заключали муниципальные контракты на строительство многоквартирных домов, а также своевременно предоставляли документацию по ним и оплачивали выполненные работ.

За свои услуги чиновница потребовала 1,1 млн рублей. Однако при получении части взятки — 800 тыс.рублей — ее задержали сотрудники ФСБ и полицейские. В ходе расследования проведены судебные экспертизы, в том числе лингвистическая и фоноскопическая. Их результаты подтвердили причастность экс-замглавы района к преступлению.

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