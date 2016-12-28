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Новоселье дольщиков кузбасского «Тибет СВ» в очередной раз перенесли

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Кемерово
09:17 28 Декабря 2016
обманутые дольщики, происшествия, общество
Источник: Продвижение
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Глава Кемерова Илья Середюк встретился с дольщиками строящегося многоквартирного дома №5/1 по проспекту Молодежному. Земельный участок, на котором строится 114-квартирный дом, по договору арендует ООО «Тибет СВ».

Разрешение на строительство компания получила 16 сентября 2008 года со сроком действия до 31 декабря 2009 года, сообщили в городской администрации. Однако застройщик каждый раз продлевал срок, и сейчас разрешение на строительство действует до 31 декабря 2016 года.

Сейчас в доме установлены оконные блоки и входные двери в квартиры, лифт и тепловой узел. Также строители выполнили разводку внутренних инженерных систем, устройство вентиляции. Работы по остеклению лоджий и стяжке пола в квартирах работники выполнили на 95%, отделка мест общего пользования в первом подъезде – на 80%.

В июне ООО «Тибет СВ» получило 10 миллионов рублей в качестве займа, чтобы погасить долги перед субподрядными организациями, продолжить строительные работы и приобрести материалы.

Администрация Кемерова решила вопрос с подключением дома к сетям теплоснабжения, застройщик заключил договор с ресурсоснабжающей организацией.

В начале декабря в доме начался поквартирный запуск тепла.

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